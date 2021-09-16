Horóscopo de hoy Aries jueves 16 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... En este jueves, el ser de luz que te corresponde es: Arcángel Amiel.
Horóscopo de hoy
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Aries y los ángeles
Arcángel Amiel, representa lo nuevo y todo aquello que no conoces, pero que vas a terminar conociendo.
Así que este día es muy positivo y nos anuncia la posibilidad de movimientos en todos los terrenos de tu vida, y estos van a ser para tu mejoría.
La luz de paz te va a llegar y, si tu estado emocional ha estado alterado, vas a notar una gran mejoría y tranquilidad en tu vida.