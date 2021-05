Horóscopo de hoy Aries jueves 6 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor

El amor es el punto de foco, debes decidir por la persona que realmente te haga feliz en el amor y no a quien te sustente monetariamente. Hay personas nuevas rodeándote, no te dejes engañar, solo te servirá para alimentar tu ego.

Aries en la vida

Debes dejar de especular, ser más generoso y demostrar lo que sientes a las personas que realmente valen la pena.

Aries y los ángeles

Tu ángel de la felicidad te indica que no debes desperdiciar las energías afectivas en querer probar algo novedoso, evita entregarte a relaciones fantasiosas con personas que no conoces, porque no aportarán buenas vibras para ti.

