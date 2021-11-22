Horóscopo de hoy Aries lunes 22 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Hoy entra el signo de sagitario y es día del tarólogo. Mantente humilde y considerado. Tenderás a estar excesivamente sensible y también muy excitable. Algo te hará mal; deberías aprender a controlar tu ego.

Aries en el trabajo

En el trabajo, todo va de maravilla. Vas a llevar a cabo tareas difíciles, también te embarcarás en nuevos proyectos. Trasmites un alto grado de confianza en ti mismo y ocupas un papel destacado entre tus compañeros y supervisores. Las cuestiones profesionales requieren prudencia, mira a tu alrededor.

Aries en el dinero

Tu suerte se expresará en asuntos de finanzas.