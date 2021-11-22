Horóscopo de hoy Aries lunes 22 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Te va muy bien en el trabajo, pero no dejes que se te suba el ego.
Aries en la vida
Hoy entra el signo de sagitario y es día del tarólogo. Mantente humilde y considerado. Tenderás a estar excesivamente sensible y también muy excitable. Algo te hará mal; deberías aprender a controlar tu ego.
Aries en el trabajo
En el trabajo, todo va de maravilla. Vas a llevar a cabo tareas difíciles, también te embarcarás en nuevos proyectos. Trasmites un alto grado de confianza en ti mismo y ocupas un papel destacado entre tus compañeros y supervisores. Las cuestiones profesionales requieren prudencia, mira a tu alrededor.
Aries en el dinero
Tu suerte se expresará en asuntos de finanzas.