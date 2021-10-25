Horóscopo de hoy Aries lunes 25 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Alguien muy cercano te miente.
Aries en la vida
Das un paso adelante y solucionas un problema del pasado. Ahora debes soltar y continuar firme. A pesar de los conflictos, logras establecer mejor comunicación con quienes te rodean.
Descubres una mentira de un ser querido y reaccionas con indignación. Puede que no profundices en sus motivaciones y juzgues precipitadamente. Es mejor esperar que todo esté más claro y permitir que te explique con detalles.