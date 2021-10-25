Horóscopo de hoy Aries lunes 25 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Das un paso adelante y solucionas un problema del pasado. Ahora debes soltar y continuar firme. A pesar de los conflictos, logras establecer mejor comunicación con quienes te rodean.

Descubres una mentira de un ser querido y reaccionas con indignación. Puede que no profundices en sus motivaciones y juzgues precipitadamente. Es mejor esperar que todo esté más claro y permitir que te explique con detalles.

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