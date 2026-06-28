5 máscaras de Kpop Demon Hunters para imprimir gratis y jugar en casa

¿No tienes plan para entretener a los niños estas vacaciones de verano? ¡No te preocupes! Lleva la magia y la acción de Kpop Demon Hunters directo a tu hogar con estas 5 máscaras inspiradas en las HUNTER/X. Las plantillas están listas para descargar e imprimir completamente gratis; solo necesitas papel, tijeras y muchas ganas de convertirte en una Guerrera K-pop. ¡Así que manos a la obra!

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5 máscaras Kpop Demon Hunters para descargar e imprimir gratis

¡No necesitas ser un experto en manualidades! Aquí te compartimos 5 máscaras de las Guerreras K-Pop para jugar en casa. Elige el personaje que más te guste, descarga e imprime. ¡Y listo! La diversión está asegurada este verano al más puro estilo de las Kpop Demon Hunters.

1. HUNTER/X & DERPY

Conviértete en cualquiera de las Guerreras Kpop con esta plantilla de máscaras de Rumi, Zoey y Mira. Lo mejor de todo es que también cuenta con una máscara extra para dar vida a Derpy, el icónico tigre espiritual de la película.

2. HUNTRIX

Si buscas algo más sencillo, estas máscaras estilo antifaz de Rumi, Zoey y Mira son perfectas. Te recomendamos poner un hilo elástico en los extremos para sujetar con mayor facilidad.

3. Guerreras Kpop & Saja Boys

¡Que la fiesta sea en grande! Si necesitas más personajes, además de las protagonistas de la película, aquí te compartimos una plantilla con los Saja Boys y, claro, el querido Derpy.

4. Rumi

Rumi se ha convertido en el personaje favorito de muchas niñas alrededor del mundo y qué mejor manera de pasar el verano que convirtiéndote en ella. Aquí te compartimos una plantilla exclusiva de la líder de las Guerreras K-pop.

6. Derpy

Otro de los personajes más queridos y adorables es Derpy. Checa esta plantilla para hacer una máscara de él… Eso sí, ¡no olvides cortar la parte de los ojos para la visibilidad!

Sea cual sea el diseño o la plantilla que elijas, se trata de una actividad súper divertida, que también sirve para incentivar la creatividad de los más pequeños. ¿Lista para convertirte en una Guerrera Kpop?