Horóscopo de hoy domingo 28 de junio: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 28 de junio de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de junio de 2026

Hoy, domingo 28 de junio de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada impulsa un ritmo más dinámico y despierta el deseo de iniciar conversaciones, resolver pendientes y poner en marcha nuevas ideas. El ingreso de tu regente en Géminis favorece tu capacidad para actuar con rapidez, aunque será importante evitar responder de manera impulsiva. Escuchar antes de reaccionar marcará la diferencia.

: la jornada impulsa un ritmo más dinámico y despierta el deseo de iniciar conversaciones, resolver pendientes y poner en marcha nuevas ideas. El ingreso de tu regente en Géminis favorece tu capacidad para actuar con rapidez, aunque será importante evitar responder de manera impulsiva. Escuchar antes de reaccionar marcará la diferencia. Tauro : el día invita a fortalecer aquello que te brinda estabilidad y a administrar tus recursos con una visión práctica. Una decisión prudente tomada ahora puede ofrecer resultados positivos en las próximas semanas. También será un buen momento para compartir tiempo de calidad con personas cercanas.

: el día invita a fortalecer aquello que te brinda estabilidad y a administrar tus recursos con una visión práctica. Una decisión prudente tomada ahora puede ofrecer resultados positivos en las próximas semanas. También será un buen momento para compartir tiempo de calidad con personas cercanas. Géminis : el ingreso de Marte en tu signo incrementa tu iniciativa y tu deseo de avanzar hacia nuevos objetivos. Sentirás mayor motivación para defender tus ideas y explorar oportunidades diferentes. Canalizar esa energía con organización te permitirá obtener mejores resultados sin desgastarte.

: el ingreso de Marte en tu signo incrementa tu iniciativa y tu deseo de avanzar hacia nuevos objetivos. Sentirás mayor motivación para defender tus ideas y explorar oportunidades diferentes. Canalizar esa energía con organización te permitirá obtener mejores resultados sin desgastarte. Cáncer : la jornada favorece la introspección y la necesidad de escuchar con atención lo que ocurre en tu interior. Dedicar tiempo al descanso y a actividades que te aporten serenidad te ayudará a recuperar claridad antes de tomar decisiones importantes.

: la jornada favorece la introspección y la necesidad de escuchar con atención lo que ocurre en tu interior. Dedicar tiempo al descanso y a actividades que te aporten serenidad te ayudará a recuperar claridad antes de tomar decisiones importantes. Leo : el día impulsa proyectos compartidos y encuentros con personas que pueden inspirarte o aportar nuevas perspectivas. El ingreso de Marte en Géminis favorece el trabajo en equipo y el intercambio de ideas, creando un ambiente propicio para avanzar en objetivos comunes.

: el día impulsa proyectos compartidos y encuentros con personas que pueden inspirarte o aportar nuevas perspectivas. El ingreso de Marte en Géminis favorece el trabajo en equipo y el intercambio de ideas, creando un ambiente propicio para avanzar en objetivos comunes. Virgo : la energía disponible pone el foco en tus metas y en la manera en que organizas tus esfuerzos. Mantener una actitud constante y flexible al mismo tiempo te permitirá adaptarte a cambios inesperados sin perder de vista tus prioridades.

: la energía disponible pone el foco en tus metas y en la manera en que organizas tus esfuerzos. Mantener una actitud constante y flexible al mismo tiempo te permitirá adaptarte a cambios inesperados sin perder de vista tus prioridades. Libra : la jornada despierta curiosidad y deseos de ampliar tus conocimientos. Explorar nuevas experiencias o aprender algo diferente renovará tu entusiasmo y fortalecerá tu confianza. Una conversación interesante puede abrir posibilidades que no habías contemplado.

: la jornada despierta curiosidad y deseos de ampliar tus conocimientos. Explorar nuevas experiencias o aprender algo diferente renovará tu entusiasmo y fortalecerá tu confianza. Una conversación interesante puede abrir posibilidades que no habías contemplado. Escorpio : el día invita a observar con mayor profundidad ciertos asuntos que requieren una transformación. Soltar aquello que ya no aporta valor permitirá crear espacio para nuevas oportunidades. La honestidad contigo mismo será clave para avanzar.

: el día invita a observar con mayor profundidad ciertos asuntos que requieren una transformación. Soltar aquello que ya no aporta valor permitirá crear espacio para nuevas oportunidades. La honestidad contigo mismo será clave para avanzar. Sagitario : el ingreso de Marte en tu signo opuesto complementario activa el área de las relaciones y favorece el diálogo, las alianzas y los proyectos compartidos. Será una buena jornada para resolver diferencias, expresar lo que piensas con claridad y fortalecer vínculos importantes mediante la cooperación.

: el ingreso de Marte en tu signo opuesto complementario activa el área de las relaciones y favorece el diálogo, las alianzas y los proyectos compartidos. Será una buena jornada para resolver diferencias, expresar lo que piensas con claridad y fortalecer vínculos importantes mediante la cooperación. Capricornio : la energía disponible favorece la organización de tu rutina y la incorporación de hábitos que te permitan aprovechar mejor tu tiempo. Los pequeños cambios que implementes hoy contribuirán a generar mayor estabilidad y eficiencia en el futuro.

: la energía disponible favorece la organización de tu rutina y la incorporación de hábitos que te permitan aprovechar mejor tu tiempo. Los pequeños cambios que implementes hoy contribuirán a generar mayor estabilidad y eficiencia en el futuro. Acuario : el día despierta creatividad y entusiasmo para desarrollar proyectos personales. El ingreso de Marte en Géminis impulsa la expresión de tus talentos y favorece iniciativas que requieren ingenio, comunicación y capacidad para adaptarte rápidamente a nuevas circunstancias.

: el día despierta creatividad y entusiasmo para desarrollar proyectos personales. El ingreso de Marte en Géminis impulsa la expresión de tus talentos y favorece iniciativas que requieren ingenio, comunicación y capacidad para adaptarte rápidamente a nuevas circunstancias. Piscis: la jornada pone atención en tu entorno personal y en la importancia de fortalecer aquello que te brinda tranquilidad. Resolver asuntos pendientes con paciencia y comprensión contribuirá a crear un ambiente más armonioso.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: