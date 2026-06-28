3 postres que puedes preparar en 20 minutos al estilo MasterChef 24/7

Si algo nos ha enseñado la cocina de MasterChef 24/7 es que el tiempo es el juez más implacable de todos. Cuando el reloj digital empieza su cuenta regresiva, la presión puede nublar el juicio de cualquiera, especialmente al momento de enfrentarse a la repostería, una disciplina donde la precisión química es vital. Sin embargo, no tener horas libres en la cocina no significa que debas renunciar a un final espectacular para tus cenas.

I nspirados en la agilidad y las técnicas de los participantes del reality, te presentamos tres opciones clásicas y elegantes que puedes ejecutar en tan solo 20 minutos, demostrando que el ingenio y la velocidad son los mejores aliados del sazón.

Postres en menos de 20 minutos al estilo MasterChef 24/7

No dudes en llevar a cabo estas deliciosas opciones para sorprender a tu familia o invitados.

El Tiramisú Express

El gran secreto de los cocineros para presentar un postre sofisticado en minutos es evitar los horneados largos. Un tiramisú clásico requiere tiempo, pero su versión acelerada es igual de competitiva. El truco está en batir enérgicamente queso mascarpone con un toque de crema para batir, azúcar glass y un chorrito de esencia de vainilla hasta lograr una crema tersa.

Posteriormente, se toman las soletas y se sumergen rápidamente en café expreso fuerte mezclado con un toque de licor de café. Se monta en capas alternadas dentro de una copa transparente para lucir la textura, rematando con una lluvia generosa de cocoa amarga en polvo. Visualmente impecable y listo en un parpadeo.

Crepas Suzette

Las crepas son un comodín de oro en cualquier reto debido a su cocción casi instantánea. Para la masa rápida, basta con licuar un huevo, una taza de leche, una taza de harina de trigo y una cucharadita de mantequilla derretida. En una sartén antiadherente muy caliente, se vierte una capa delgada que se cocina en menos de un minuto por lado.

El verdadero nivel MasterChef 24/7 se alcanza en la salsa: derrite mantequilla con azúcar en una sartén, añade jugo y ralladura de naranja, e introduce las crepas dobladas en triángulo. Si quieres impresionar a tus invitados como un auténtico profesional, añade un toque de licor de naranja y flambea al momento de servir.

Arroz con leche de alta velocidad

Hacer un arroz con leche tradicional toma su tiempo para que el grano suelte el almidón, pero en el reality recurren a un truco infalible: utilizar arroz previamente cocido al vapor (sin sal ni aceite).

En una cacerola pequeña, vierte el arroz cocido junto con leche evaporada, leche condensada, una raja de canela y un trozo de cáscara de limón verde.

Cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos moviendo constantemente para que espese y absorba los sabores lácteos sin quemarse. Sírvelo tibio en un plato hondo con una pizca de canela molida y unas pasas. Un clásico reconfortante que engañará a cualquier paladar exigente.