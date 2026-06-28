Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 28 de junio: a estos signos se les abren las puertas del dinero

La temporada de cáncer dio inicio y los astros han hecho lo suyo. Conoce qué te depara el zodiaco el día de hoy con las predicciones y el horóscopo de Nana Calistar para este domingo, 28 de junio. ¿Será que un dinero extra llega a tus manos o las puertas del trabajo y el amor se abren? Sigue leyendo y descúbrelo…

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 28 de junio?

Deja de querer arreglar la vida de todos. A partir de este día se marca el comienzo de una nueva etapa en la que aprendes a ponerte a ti primero. Si estás soltero, alguien empieza a notar interés en ti. En temas de dinero, se marca una energía positiva: vienen buenas noticias. También se marcan movimientos importantes en el trabajo. Tú naciste para liderar. Cuida más tu salud y aprende a descansar sin sentir culpa. Cuídate también de las envidias.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 28 de junio?

No todos tienen el mismo corazón que tú. Aprende a poner límites. Se marcan movimientos interesantes en temas del amor. Si tienes pareja, no caigas en la monotonía. Si estás soltero, alguien comenzará a rondarte. En lo económico, se visualiza una recuperación importante. Es un gran momento para vender o invertir, eso sí, evita gastar en cosas innecesarias. Se marca una oportunidad de crecimiento en el trabajo y una energía de celebración con la familia.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 28 de junio?

No te imagines escenarios que no existen. Se marcan movimientos interesantes en el amor, eso sí, bájale dos rayitas al orgullo. En cuestión de dinero, también se abren las posibilidades de obtener buenas ganancias. Presta más atención a tus amistades, que alguien podría acudir a ti por un consejo. Cuida tu alimentación, porque dormir cuatro horas y vivir a base de café no es bueno. Vienen días en los que recuperas tu seguridad, así que no permitas que comentarios envidiosos apaguen tu brillo.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 28 de junio?

No cargues con culpas que no te pertenecen. Piensa más en ti. En el amor se marca una energía importante. Los astros te recomiendan cuidarse de los celos y salir de la rutina. Si estás soltero, alguien con quien sentías química reaparecerá en tu vida. En temas de dinero, aguas con andar prestando dinero que no tienes. Se marcan cambios favorables en el trabajo, demuestra de qué estás hecho. Aguas con discusiones y peleas entre familiares. Evita tomar partido. Cuida más tu salud, especialmente la espalda, piernas y rodillas.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 28 de junio?

Deja de resolver problemas que no te corresponden. Se vienen días de decisiones importantes en temas del amor. Recuerda darte tu lugar. En cuestiones económicas, se marca una energía favorable. Eso sí, deja de gastar tu dinero en tonterías. Cuídate de las envidias en el trabajo y no respondas ni caigas en provocaciones. También se marca una que otra diferencia en la familia, mantén la calma. Cuida más tu salud, especialmente la presión, dolores de espalda y molestias musculares derivadas del estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 28 de junio?

Deja de querer controlar todo. Confía más en el destino y en tí. Se marcan movimientos importantes en el amor, en donde la comunicación será clave. Pon atención a los pequeños detalles. La energía del dinero también es favorable. En el trabajo se avecinan cambios que te sacarán de tu zona de confort, pero no te preocupes, pues servirán para que una persona con autoridad observe tu esfuerzo. Eso jugará a tu favor. Se marca una situación en tu familia que requerirá de mucha paciencia. En cuanto a salud, cuida tu sistema digestivo.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 28 de junio?

Deja de querer quedar bien con todos. No naciste para complacer a nadie. En el amor se marcan momentos que te harán abrir los ojos. Date la oportunidad de disfrutar. En el dinero, vienen mejoras importantes, pero no gastes todo. Aprende a tener tu guardadito para tiempos difíciles. También recibirás una propuesta interesante en el trabajo que valdrá la pena. No temas aceptar retos. En cuanto a la familia, se resuelve un conflicto que llevaba tiempo causando tensión. Tu cuerpo necesita descansar más. Cuidate de las envidias, que andan fuertes.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 28 de junio?

Necesitas confiar más en quienes verdaderamente te quieren. Se marcan cambios importantes en el amor. Pregunta antes de imaginar cosas que no son. Cierras el mes con una energía bastante favorable en temas de dinero; así que aguas con andar prestando. También se marcan oportunidades importantes en el trabajo, solo evita caer en chismes o discusiones con tus compañeros. La energía de cambio abunda en tu hogar. En temas de salud, presta atención a problemas digestivos, dolores de espalda, cuello y molestias derivadas del estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 28 de junio?

No hagas promesas que no puedes cumplir. En temas del amor, vienen días en los que tendrás que hablar con la verdad, aunque incomode. También se visualiza una mejora importante en cuestiones de dinero, aunque de igual manera tendrás un gasto inesperado. No te desesperes. En el trabajo se marcan oportunidades que podrían cambiar tu rumbo durante los próximos meses.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 28 de junio?

Deja de preocuparte por cosas que todavía no suceden. En el amor, tu paciencia será puesta a prueba. No tengas miedo de expresar tus sentimientos. Se marca una conversación para aclarar los malos entendidos. En temas de dinero, llegan noticias muy favorables, pero de ti depende administrar bien esos ingresos. También se marcan movimientos positivos en el trabajo, en los que reconocen tu disciplina y responsabilidad. La energía de celebración está presente en tu familia. Date el tiempo necesario de descansar.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 28 de junio?

No tienes por qué salvar a todos. Pon límites y piensa en ti. Se vienen días muy intensos en el amor. También comienzan a acomodarse las cuestiones de dinero. Será la oportunidad perfecta para ponerte al corriente con pagos. Se marcan cambios positivos en el trabajo. La energía de celebración también ronda en tu familia. En cuanto a la salud, presta más atención a molestias en piernas, tobillos, circulación y espalda. Cuida más tu descanso y aguas con las envidias.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 28 de junio?

Ayudar está bien, pero no sacrifiques tu paz por esas personas que no mueven un dedo por ti. Se vienen movimientos importantes en el amor. Si tienes dudas, pregunta, no asumas sin saber. Tu economía comienza a mejorar poco a poco, se visualiza un ingreso extra que te ayudará a respirar, así que aprende a ahorrar. También se marcan oportunidades de crecimiento en el trabajo. No dudes de tus capacidades. Cuídate de las envidias, porque hay una persona que no soporta verte feliz. Recuerda, el éxito es lo mejor para callar bocas.