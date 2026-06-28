MasterChef 24/7: ¿Es malo dormir con el cabello húmedo después de cocinar?

Terminar un reto en MasterChef 24/7, con el calor de las estufas a tope y el estrés de los delantales negros o la eliminación, deja a cualquiera con ganas de una ducha relajante antes de caer rendido en la cama. Sin embargo, en el afán de descansar, muchos cocineros cometen un error que parece inofensivo pero que pasa una factura altísima a la salud capilar: irse a dormir con el cabello húmedo para ganarle tiempo al reloj.

Aunque parezca una simple cuestión de estética, los expertos de Laboratorios Vichy advierten sobre esta práctica y explican que la retención de agua en las fibras capilares durante la noche crea el ecosistema perfecto —oscuro, cálido y húmedo— para la proliferación de algunos hongos, bacterias y ácaros en la almohada de tu cama.

¿Qué pasa si te vas a dormir con el pelo mojado después de cocinar?

Esto no solo detona problemas comunes como la caspa o la comezón, sino que puede derivar en zonas de alopecia y en un debilitamiento crónico del cabello, arrebatándole su fuerza y brillo natural. Además, este hábito suele asociarse con molestos dolores de cabeza y congestiones al despertar debido al exceso de humedad.

Por lo anterior, lo ideal siempre será organizar la rutina para permitir un secado natural al aire libre, un proceso que toma entre 20 y 40 minutos. No obstante, si el cansancio gana y resulta inevitable acostarse con el pelo mojado, existen ciertos tips para blindar la melena. Una alternativa de emergencia es envolver el cabello en una toalla limpia para evitar el encrespamiento y absorber el exceso de agua, impidiendo que la almohada se empape.

Asimismo, los especialistas sugieren aprovechar ese momento para aplicar tratamientos nutritivos que reparen el daño. Si se nota un pelo quebradizo, seco o con frizz debido a los rigores de la cocina, incorporar productos para nutrir la estructura capilar de forma íntegra.

