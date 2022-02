Horóscopo de hoy Aries lunes 28 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

No seas una persona egoísta, si alguien te pide ayuda, entonces estira tu mano y dásela, no te sirve de nada decir que no. Para las personas siempre es difícil congeniar con otro en términos románticos, pero en verdad eso es una ilusión ególatra, ya que muchos buscan realmente a una persona como la que sueñan en sus fantasías infantiles o si no, alguien que sea igual a uno, pero eso es un error, en la diferencia siempre podrá estar el verdadero aprendizaje que necesitamos adquirir del amor.

