Horóscopo de hoy Aries martes 23 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Te busca alguien del pasado.
Aries en el amor
Si un interés romántico llama a tu puerta, da un paso hacia atrás y considera la situación cuidadosamente. Esto puede parecer tentador al principio, pero recuerda primero por qué rompieron antes de hacer algo que realmente puedas lamentar.
No es el momento de usar la memoria selectiva. Si no tienes pareja, es el día para conocer a alguien. Te interesa pedirles a tus amigos que te presenten a una potencial pareja. Ellos te han estado molestando desde hace meses sobre esto, así que inténtalo, puede que te guste esta persona.