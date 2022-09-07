Horóscopo de hoy Aries miércoles 07 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

¡Haz dinero mientras puedas! Marte está a punto de abandonar tu segunda casa, la del dinero. Por un lado, esta es una buena noticia, porque significa que en realidad es mucho menos probable que te sientas atormentado por la ansiedad por el dinero, lo cual tiene que ser algo bueno, ¿correcto?

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