5 manualidades para niños que pueden hacer mientras pasa la tormenta polo: ayudan a relajarse y reducir la ansiedad
Que aproveche el tiempo libre para hacer actividades entretenidas mientras desarrolla habilidades de concentración.
El huracán Polo es categoría 4 y provocó la suspensión de clases en 33 municipios hoy miércoles, jueves y viernes en algunos municipios de Jalisco debido a las fuertes lluvias que podría provocar tras su paso por el Pacífico. Por eso, si quieres que tu hijo aproveche el tiempo, además de descansar, pueden hacer manualidades para relajarse y reducir la ansiedad.
Estas manualidades son para niños y ayudan a relajarse y reducir la ansiedad
Las manualidades pueden convertirse en una actividad tranquila para que los niños expresen su creatividad, mantengan las manos ocupadas y tengan un momento de concentración. Estas son 5 ideas para hacer hoy en casa:
- Frascos de la calma con brillantina: Con un frasco transparente, agua, pegamento líquido y brillantina se puede crear un objeto sensorial. Al agitarlo y observar cómo la brillantina cae lentamente, el niño puede concentrarse en el movimiento y hacer una pausa.
- Dibujos para colorear con patrones: Puedes crear mandalas sencillos, espirales, flores o figuras geométricas y después colorearlas permite centrar la atención en una tarea repetitiva y creativa. No es necesario seguir un modelo: el niño puede elegir libremente los colores.
- Plastilina casera para modelar: Amasar y moldear plastilina puede ofrecer una experiencia sensorial y mantener las manos ocupadas. Una idea es pedirle al niño que forme animales, plantas, personajes o cualquier figura que le resulte agradable.
- Tarjetas de emociones: Con cartulina y colores, los niños pueden dibujar diferentes emociones —alegría, tristeza, enojo, miedo o tranquilidad— y escribir debajo cómo se sienten. La actividad puede servir como una forma sencilla de identificar y expresar emociones.
- Collage de cosas que me hacen sentir bien: Recortar imágenes de revistas o dibujar objetos, lugares, personas y actividades que transmitan tranquilidad para después reunirlos en un collage. Puede convertirse en una pequeña colección visual de cosas que el niño asocia con bienestar.