5 manualidades para niños que pueden hacer mientras pasa la tormenta polo: ayudan a relajarse y reducir la ansiedad

El huracán Polo es categoría 4 y provocó la suspensión de clases en 33 municipios hoy miércoles, jueves y viernes en algunos municipios de Jalisco debido a las fuertes lluvias que podría provocar tras su paso por el Pacífico. Por eso, si quieres que tu hijo aproveche el tiempo, además de descansar, pueden hacer manualidades para relajarse y reducir la ansiedad.

Estas manualidades son para niños y ayudan a relajarse y reducir la ansiedad

Las manualidades pueden convertirse en una actividad tranquila para que los niños expresen su creatividad, mantengan las manos ocupadas y tengan un momento de concentración. Estas son 5 ideas para hacer hoy en casa: