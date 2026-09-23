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5 manualidades para niños que pueden hacer mientras pasa la tormenta polo: ayudan a relajarse y reducir la ansiedad

Que aproveche el tiempo libre para hacer actividades entretenidas mientras desarrolla habilidades de concentración.

Manualidades para niños
Hay manualidades para niños que no necesitan de materiales costosos ni complejos.|CANVA

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El huracán Polo es categoría 4 y provocó la suspensión de clases en 33 municipios hoy miércoles, jueves y viernes en algunos municipios de Jalisco debido a las fuertes lluvias que podría provocar tras su paso por el Pacífico. Por eso, si quieres que tu hijo aproveche el tiempo, además de descansar, pueden hacer manualidades para relajarse y reducir la ansiedad.

Estas manualidades son para niños y ayudan a relajarse y reducir la ansiedad

Las manualidades pueden convertirse en una actividad tranquila para que los niños expresen su creatividad, mantengan las manos ocupadas y tengan un momento de concentración. Estas son 5 ideas para hacer hoy en casa:

  1. Frascos de la calma con brillantina: Con un frasco transparente, agua, pegamento líquido y brillantina se puede crear un objeto sensorial. Al agitarlo y observar cómo la brillantina cae lentamente, el niño puede concentrarse en el movimiento y hacer una pausa.
  2. Dibujos para colorear con patrones: Puedes crear mandalas sencillos, espirales, flores o figuras geométricas y después colorearlas permite centrar la atención en una tarea repetitiva y creativa. No es necesario seguir un modelo: el niño puede elegir libremente los colores.
  3. Plastilina casera para modelar: Amasar y moldear plastilina puede ofrecer una experiencia sensorial y mantener las manos ocupadas. Una idea es pedirle al niño que forme animales, plantas, personajes o cualquier figura que le resulte agradable.
  4. Tarjetas de emociones: Con cartulina y colores, los niños pueden dibujar diferentes emociones —alegría, tristeza, enojo, miedo o tranquilidad— y escribir debajo cómo se sienten. La actividad puede servir como una forma sencilla de identificar y expresar emociones.
  5. Collage de cosas que me hacen sentir bien: Recortar imágenes de revistas o dibujar objetos, lugares, personas y actividades que transmitan tranquilidad para después reunirlos en un collage. Puede convertirse en una pequeña colección visual de cosas que el niño asocia con bienestar.
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