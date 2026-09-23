“La verdad siempre sale a la luz": Esposa de Jesse rompe el silencio tras la salida de su esposo del dúo de Jesse & Joy

Esta semana la noticia sobre la separación del dúo Jesse & Joy le ha dado la vuelta a todo México y Latinoamérica, pues por más de 20 años se han convertido en una de las agrupaciones más queridas de la música en nuestro idioma, donde disco tras disco han conseguido conectar con sus fans gracias a sus letras.

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Aunque dentro de estos todo parecía armonía y que la separación del dúo era por motivos personales de Jesse, afirmando que quería cuidar de su salud mental, bienestar así como dedicar tiempo a su familia, hace unas horas, su esposa, Mónica León ha roto el silencio dejando ver que hay algo mucho más fuerte detrás de esta “decisión”.

¿Por qué se separó Jesse & Joy?

Si bien, el motivo oficial que aclaró Jesse es por cuestiones personales, su esposa salió en redes a postear algunos mensajes un tanto especulativos que sugieren que podría haber algo aún más detrás de esto, donde señaló a través de un posteo que “EL AMOR POR LA FAMILIA ESTÁ POR ENCIMA DE TODO”, lo que ha confundido a los fans.

Además de que en el mismo posteo aseguró que:

“Eso a lo que llamas Dios, universo, vida o destino es esa fuerza que, tarde o temprano, pone cada cosa en su lugar Y esta vez no será la excepción.

Y AMOR no significa permitirlo todo

El amor sabe poner límites, y ese es el AMOR más puro, porque amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia”.

Más tarde, compartió otra historia donde aseguró que la verdad siempre siempre sale a la luz y que esta siempre triunfa.

¿Quién es la esposa de Jesse Huerta?

Por más de dos décadas, Mónica León se ha dejado ver como la pareja de Jesse Huerta, quien ha ganado popularidad con el paso de los años debido a su trabajo dentro del mundo de la cocina, e incluso en redes se hace llamar “Chef Monini”.

Es licenciada en Gastronomía, chef y panadera experta en repostería artesanal mexicana, además es fundadora y profesora de su propia academia culinaria en línea, Moninis Kitchen Academy.

Se ha mostrado como una pareja muy sólida, desde que eran jóvenes y se conocieron durante un viaje a Cancún después de que Jesse ganara un torneo de baloncesto. Se les ha visto unidos. Hoy en día tienen dos hijas en común llamadas Hanna y Abby.

