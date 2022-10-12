Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Aries miércoles 12 de octubre de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Al final, lo importante es lo que uno hace, no lo que uno piensa.

aries 16

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida

Los astros te advierten de que hoy podrías estar más sensible de lo normal. Te sentirás más susceptible y vulnerable, y puede que eso te haga saltar a la mínima de cambio para protegerte. Hay días en los que uno está más susceptible, y hay que saber pasarlos. te aconseja no pensar demasiado.

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente

Galerías y Notas Azteca UNO