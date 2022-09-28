Horóscopo de hoy Aries miércoles 28 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Mientras se conocen, lo mejor es que se eviten los temas espinosos. No hacen falta.
Aries en el amor
Tu pareja debe abordar un tema contigo (algo delicado, pero que tiene solución si los dos reúnen esfuerzos), pero teme que te enojes o que le dejes a su suerte. Un problema mayor es el que queda al descubierto: tu pareja siente que no eres un apoyo suficiente. Este es un buen día para que elimines esa idea.
Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente