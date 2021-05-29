Horóscopo de hoy Aries sábado 29 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

¡Zas! Ha llegado, por segunda ocasión, el terrible Mercurio retrógrado, así que veamos cómo te va a afectar.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en el amor

Será el momento de pensar en la vida en pareja, construyendo una realidad que sea beneficiosa para ti y tu pareja. Después de eso, sin embargo, el enfoque se desplaza hacia ti.

Si estás iniciando una nueva aventura o relación, contarás con el apoyo de tu planeta regente. Sin embargo, Plutón, en ángulos difíciles con el Sol y la Luna, puede crear obstáculos.

Aries en el trabajo

Puedes sentir que un superior te ha tratado injustamente. Si ves la necesidad de defenderte, evita la confrontación cuando cuentes tu versión de los hechos.

