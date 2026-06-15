¿Imelda Tuñón estará en La Granja VIP 2? Esto es lo que dijo a los medios:

¿La Granja VIP 2 ya comienza a dar señales de vida? Hace poco más de medio año fuimos testigos de un reality show que llegó para cambiarlo todo, pues La Granja VIP nos mostró el lado más animal de algunas de las personalidades más importantes de todo México.

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Entre amistades, tensiones y un sin fin de aventuras del diario dentro de un ambiente lleno de animales, pareciera que este reality comienza a tomar forma e incluso Imelda Tuñón estaría levantando la mano…

¿Imelda Tuñón estará en la Granja VIP 2?

Este lunes se hizo pública una entrevista a Imelda Tuñón donde dejó ver la posibilidad de su participación en La Granja VIP 2, dejando algunas pistas que se prestan a la interpretación, pues cuando se le preguntó sobre la posibilidad que se uniera al reparto, respondió lo siguiente:

“La Granja es un secreto, no les puedo decir nada”.

Habló sobre su hijo, quien tiene una abuela materna y una bisabuela y reveló que es muy apegado a ellas, revelando finalmente que no tendría ningún problema si entrara a este tipo de programas que exigen un formato 24/7, por lo que tendría que estar lejos de casa y de su hijo.

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¿Quiénes estarán en La Granja VIP 2?

De momento la lista de participantes es todo un misterio, aunque lo más seguro es que en las siguientes semanas vayamos teniendo nuevas señales de quienes se pondrán a prueba este año en uno de los programas más intensos de la historia de la televisión.

¿Quiénes fueron los finalistas de La Granja VIP?

A finales del año 2025 vimos al “Golden Boy”, Alfredo Adame llevarse el título de ganador, rompiendo con todo dentro de La Granja VIP y es que su personalidad y participación logró conectar de gran manera con el público y no solo eso, pues además, de que vimos como finalistas a Eleazar Gómez (segundo lugar), Teo (tercer lugar), Kim Shantal (cuarto lugar), La Bea (quinto lugar).