5 trucos de corrector que levantan la mirada y quitan años después de los 30
No necesitas cremas caras para rejuvenecer tu rostro, el corrector es un gran aliado para darle luminosidad a los ojos y hay trucos para que quede sutil.
A partir de los 30 años, muchas mujeres empiezan a prestarle más atención a los pequeños detalles en su apariencia. Y es en la zona del contorno de ojos donde se notan los primeros signos de la edad, por lo que además de usar buenos productos de skincare, es indispensable aplicar el corrector con trucos pensados para rejuvenecer la mirada y darle luminosidad al rostro mientras disimulan las imperfecciones.
¿Cómo rejuvenecer la mirada con corrector? Los 5 trucos de maquillaje que nunca fallan
Pon el producto cerca de las sienes. No te limites solo a aplicar el producto en la parte de las ojeras, también puedes poner el corrector en las sienes para crear un efecto lifting y difuminar en movimientos ascendentes. Esto hará que la cara se vea más alargada y amplifica la mirada de manera sutil.
- Combina correctores para un look rejuvenecido. Si tienes ojeras muy marcadas de tonos morados, uno de los trucos que nunca fallan para una mirada joven y luminosa, consiste simplemente en fusionar dos correctores para potenciar la cobertura. Primero puedes poner uno de tono naranjoso para equilibrar los matices y después ya el tono ligeramente más claro a tu color de piel.
- No exageres con el producto. En el maquillaje el exceso nunca es bueno y con el corrector esta regla no es la excepción. Lo ideal es poner solo un poco de "concealer" e ir trabajándolo con las brochas o esponjas y, de ser necesario, aplicar una capa extra para mejor cobertura. También debes considerar la fórmula de tu producto, pues hay unas versiones que vienen muy líquidas y hay otras que son más espesas.
Aplica corrector en el párpado superior. Contrario a lo que muchas mujeres piensan, el corrector no es solo para las ojeras, también ayuda a unificar el tono en los párpados superiores. Difumina con sutileza para que no queden plastas y se vea natural. Otra ventaja es que este es uno de los trucos de maquillaje que son multiusos porque también funciona como primer para una mejor fijación de las sombras y delineadores.
- Sella la ojera con un polvo ligero. Aunque las pieles glowy son una de las tendencias de belleza más fuertes para 2026, cuando se trata de trucos para aplicar el corrector y rejuvenecer la mirada, el polvo matificante es infalible para un resultado impecable. Elige una fórmula ligera que quede con tu tono de piel y sella a toques en las ojeras, lo que prolongará la duración.