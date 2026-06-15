5 trucos de corrector que levantan la mirada y quitan años después de los 30

A partir de los 30 años, muchas mujeres empiezan a prestarle más atención a los pequeños detalles en su apariencia. Y es en la zona del contorno de ojos donde se notan los primeros signos de la edad, por lo que además de usar buenos productos de skincare, es indispensable aplicar el corrector con trucos pensados para rejuvenecer la mirada y darle luminosidad al rostro mientras disimulan las imperfecciones.

¿Cómo rejuvenecer la mirada con corrector? Los 5 trucos de maquillaje que nunca fallan