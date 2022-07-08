Horóscopo de hoy Aries viernes 08 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

No es muy buen momento para la economía, tampoco para comenzar a hacer inversiones en el hogar, será un día de tipo austero, lo que puede ser bastante molesto ya que existían muchas ganas en ti de comprar algunos objetos que necesitas o que crees que necesitar. El amor de pareja se debe respetar, recuerda que la persona que tienes a tu lado es parte de tu vida y lo que le afecte a ella te afectará a ti también, comienza a decidir lo mejor para ambos.