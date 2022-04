Horóscopo de hoy Aries viernes 29 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

No logras entender que no es necesario llegar a un ideal de pureza que no es tal. Las ambivalencias afectivas en tus relaciones solo son esas tendencias castigadoras saliendo a la luz. Para atraer la abundancia, debes entender que ya estás unido con el Universo, ya eres parte del todo. ¿De qué te quieres limpiar y purificar tan desesperadamente?

