Horóscopo de hoy Aries viernes 29 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries...Te inundan pensamientos de tu vida pasada.
Aries en la vida
Tu vida pasada en la antigua Atlantis afecta tu situación actual. Probablemente recuerdes inconscientemente algo de la Atlántida o te llama la atención.
Atlantis se terminó trágicamente, tal vez por eso tienes fobia al mar. Amas el mar, pero prefieres no nadar. Debes ser extremadamente sensible a los temas relacionados con la corrupción de naturaleza o política en esta vida.
Este gran día donde se empieza a sentir la naturaleza de los espíritus, siente la atracción al mar.