Los 3 cortes de pelo para mujeres de 40 a 50 años más sugeridos por la IA; son ideales para el calor de esta primavera 2026

La IA (Inteligencia Artificial) ha revelado cuáles son los 3 cortes de pelo para mujeres de 40 a 50 años, los cuales son ideales para hacerte en esta primavera del 2026, estos estilos hacen que el cabello tenga ligereza y sobre todo, movimiento y frescura en estas temperaturas tan altas que se esperan; entre las opciones son: El Nape-Length Bob, el Pixie Largo con Textura y el Clavicut con Capas.

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3 cortes para mujeres de 40 a 50 años ideales para el calor de acuerdo por la IA

Bob a la nuca: Este corte de pelo es una evolución que combina el fresco del bob tradicional; una de sus características principales es que el estilo se corta justo a la altura del nacimiento del cabello en la nuca, lo cual deja el cuello totalmente libre y despejado. Esta opción elimina el peso de la melena, pero sobre todo, disminuye de manera drástica la sensación térmica.

Otra de sus características que lo distinguen es que, lleva las puntas desfiladas para no tener un bloque de cabello sólido y permitir que el aire circule mucho mejor; además es un corte muy sofisticado que permite a quien lo tenga que se pueda peinar en 5 minutos.

|Foto de Omran Soliman/Labskiii/Nedezhda Moryak

Tenemos el Pixie Largo con Textura, este corte es uno de los más populares que se ocupa en la primavera, pero este año, la versión de este estilo es un más larga en la parte superior. Dicho estilo es uno de los más frescos que más ocupan las mujeres; este se distingue por tener los laterales y la nuca cortos, lugares donde se llega a acumular el sudor.

Clavicut con Capas: Si no quieres cortar tu cabello de una manera drástica, este corte es el ideal para dejarlo a la altura de la clavícula, es el punto perfecto; la clave de esta temporada son las capas aireadas. Este estilo se caracteriza por tener capas con una técnica de vaciado en las puntas de la melena; con estas opciones se elimina el volumen interno; con ello se siente ligero y además cuenta con mucho movimiento.