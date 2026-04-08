10 diseños de uñas francesas modernas pero elegantes que son tendencia en abril de 2026, ideales para usar en el trabajo

Las uñas francesas son un básico en el mundo de la manicura. Estos diseños nacieron en la década de los 70 como solución para las actrices y modelos que buscaban un estilo versátil, fácil de combinar con cualquier tipo de prenda. Si bien se trata de un diseño bastante clásico, existen variaciones modernas. A continuación, te compartimos 10 ideas de french nails elegantes y en tendencia en abril de 2026: ¡Son ideales para usar en el trabajo!

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10 diseños de uñas francesas modernas, pero elegantes que están en tendencia y son ideales para usar en el trabajo

Efecto chrome: Si lo que buscas es una manicura que grite “modernidad”, te recomendamos una uñas francesas con acabado en chrome. El resultado será un diseño hermoso, con reflejo y un brillo espectacular. Mira estas 2 ideas:

|Crédito: Pinterest Discretos: Si no quieres irte por el típico diseño y prefieres algo incluso aún más discreto, dile a tu manicurista que haga una línea más delgada de lo común. Este diseño es muy elegante y minimalista, ideal para llevar al trabajo y la oficina. Checa estas 2 inspiraciones:

|Crédito: Pinterest En rojo: El rojo jamás pasa de moda. Un diseño de uñas francesas con la punta en rojo o vino es súper elegante, discreto y moderno. Si no nos crees, sólo mira las fotos de la más reciente visita de Anne Hathaway a México y aprecia su manicura francesa de alto impacto. ¿Qué te parecen estos 2 diseños?

|Crédito: Pinterest Con pedrería fina: Agregar pedrería fina a tu diseño de uñas puede elevar tu manicura al siguiente nivel. El secreto está en que sean pocas piezas, bien distribuidas y en tamaño miniatura. De lo contrario, la decoración podría caer en lo exagerado y excesivo. Mira estas 2 ideas:

Doble línea: Otra variación sencilla, pero elegante y moderna es la doble línea. Agrega una línea fina debajo de tu diseño tradicional y este se verá súper lindo y aesthetic. Checa estos 2 diseños:

| Crédito: Pinterest

Sea cual sea el diseño que elijas todos son elegantes y modernos, ideales para usar en cualquier tipo de trabajo, pues estos destacan por su versatilidad.