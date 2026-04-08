Conoce este pueblito de Oaxaca con una hermosa playa en medio del paisaje desértico
Si quieres un paisaje hermoso, una playa de ensueño y la mejor gastronomía, debes visitar este pueblo de Oaxaca. Conoce todo lo que ofrece para el visitante.
Las experiencias obtenidas por los viajes son únicas y la realidad es que en ocasiones son irrepetibles. Por eso, en esta ocasión llega una oportunidad perfecta para los amantes de la calma, pues la belleza, la naturaleza y las diversas actividades se reúnen en este espacio de Oaxaca. Conoce todo lo que la Playa Chipehua tiene para ofrecer, instalada en el Istmo de Tehuantepec.
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¿Qué ofrece la Playa Chipehua de Oaxaca?
Tal como algunas películas de moda, en este sitio convergen dunas de hasta 100 metros, las cuales se precipitan directo en el mar del Pacífico, lo cual lo convierte en un sitio irrepetible en el entorno mexicano. Las aguas de la playa son color turquesa, claritas y tienen un atractivo también en épocas de lluvias.
Desde el mes de junio y hasta octubre, las dunas se llegan a convertir en grandes pozas naturales de agua. Allí se forman espejos naturales, donde se antoja quedarse a descansar en la orilla y por supuesto para tener la mejor fotografía, digna de presumir en tus respectivas redes sociales.
En este lugar de la costa oaxaqueña se presume un ambiente mucho más calmado que en las grandes playas, por lo que este puede ser un argumento a favor de los que quieren “más privacidad”.
¿Qué otras actividades se pueden hacer en Playa Chipehua?
Dado que es un punto bastante particular en la oferta de playas mexicanas, este espacio de Oaxaca podría convencerte por los siguientes rubros.
@edwinrosalees Chipehua : un paraíso de dunas blancas en Oaxaca 🌊 ¿Con quién irias a este lugar? 👫 @Luuna #oaxaca #chipehua #dunasdechipehua #dunaschipehua #istmo #playas #oaxacatips #luunasleep #mexicotiktok #longervideo ♬ sonido original - Edwin Rosales 🇲🇽
- Ruta costera hacia Playa La Bocana - Antes de llegar a las dunas, este es un punto medio si llegas desde Puerto Escondido. Allí también se vive en un ambiente tranquilo, con avistamiento de aves y surf.
- Astroturismo nocturno - Dado que no hay contaminación lumínica, es posible observar cielos estrellados de película.
- Sandboarding en las dunas - Gracias al espacio, se pueden realizar acrobacias para lanzarse desde lo más alto, recordando que podrás tener el mar como fondo en una experiencia de excelencia con lo que ofrece la naturaleza.
- Caminatas en la mañana o en la tarde - Gracias al imponente paisaje, es obligación disfrutar de las mañanas y los atardeceres con la arena, la playa y el cielo al natural.
- Natación en aguas del Pacífico - Aunque parece imagen de redes sociales, es el color hermoso que ofrece esta parte del litoral mexicano.