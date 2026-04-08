Exatlón México: ¿Accidente? La verdad tras el incidente de Mario Mono Osuna

Durante el juego por la Villa 360 se dio una situación y es que Adrián Leo lanzó un aro, el cual golpeó directamente en el rostro de Mario Mono Osuna, tras este incidente, el exfutbolista revela cuál es la verdad y si es que acusa a su rival por haberlo lastimado. En el inicio del programa de hoy martes 7 de abril de 2026, el vigente monarca de Exatlón México aseguró que, aunque le dolió, no le echó la culpa a Mufasa y dijo que todo quedó en una situación que no vio como a propósito.

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Adrián Leo y la rivalidad con Mario Mono Osuna

Una de las rivalidades más recientes en la novena temporada de Exatlón México y muy competitivas es la de Adrián Leo contra Mario Osuna. Ambos se conocieron en la octava campaña, justo donde el exfutbolista se consagró como campeón de la marca, sin embargo, aunque el pelotero no pudo llegar a las últimas semanas de aquella edición, la realidad es que, quien fue pionero de la famosa “gozadera” es el exjugador del Mazatlán, algo que al inicio no les gustó mucho a sus rivales, pero que, en la presente temporada, tanto Azules como Rojos se “gozan” o festejan el tiro en la cara de sus enemigos.

Esto mismo ha traído varios problemas sin llegar a más, pero, los protagonistas de la rivalidad que al parecer pasará a la historia, son precisamente el beisbolista y el exfutbolista; ya que cuando pasa uno contra el otro, se tiran los cubos, tótems o cubos; pero en algunas ocasiones, ya se han lanzado pelotas, pero gracias a sus reflejos, ambos han podido esquivarlas.

A pesar de esta pelea en los circuitos, cuando Leo salió eliminado de la octava temporada de Exatlón México, pudo revelar que, no le tenía ningún coraje a su rival de competencia, e incluso dijo que le gustaría ir y comer con él, ya que todo se queda en el reality deportivo y no traspasa más que las pruebas en el programa. Recuerda ver en vivo la señal de Azteca Uno para no perderte ningún capítulo de este proyecto, el cual ya lleva 10 años de historia.