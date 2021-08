Horóscopo de hoy Cáncer jueves 19 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer y los ángeles

Es un tiempo en el que debes vibrar acorde a lo que en verdad eres, ser consciente de la realidad que pisas y de las situaciones que te envuelven, sin adornarlas ni oscurecerlas.

Quizá aún quieras dejarte abducir por la tentación de no ver tu propia situación tal y como es, de no ver la verdad, y envolverte a ti mismo en un halo de fantasías e imaginaciones que te anestesian y te dan placer inmediato, pero que ello, en sí, no es sostenible en el largo plazo.