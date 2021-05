Horóscopo de hoy Cáncer miércoles 5 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Cáncer en la vida

Una invitación llegará a ti, pero será necesario que des una imagen lo más renovada posible, ya que es importante que quedes bien delante de un grupo que no te conoce demasiado.

No te enfades con un amigo que ha hecho algo que no te gusta demasiado. Si lo consideras como tal, debes asumir que es como es, aunque no estés muy de acuerdo en sus actitudes o en cómo maneja su vida. Juzgarle con severidad no te va a servir de nada.

Tu número de la suerte: 389.

