Horóscopo de hoy Capricornio domingo 1 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Horóscopos y predicciones para el mes de agosto 2021.

Capricornio en la vida

No luches batallas de otros ni sus conflictos, porque puedes salir mal parada. Concéntrate en tus proyectos, en lo que quieres lograr, no te dejes distraer por asuntos que no te conciernen.

También aléjate de personas chismosas, no te conviene su energía negativa en ningún sentido. Si hoy te sientes en cualquier momento estresado, nervioso, sobrecargado...intenta hacer tiempo para desconectar, respirar profundamente y si puedes escucha música y haz meditación. Sentirás como tu mente y cuerpo se relajan y se eleva tu energía.

Hoy no te dejes llevar por el temperamento o por el mal humor. Respira y mantén la calma eso te beneficiará.