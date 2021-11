Horóscopo de hoy Capricornio domingo 21 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

Es mejor que no intentes convencer a nadie de nada, pues solo servirá para crear conflicto. Procura no enemistarte con algún familiar. Percibes que alguien a quien quieres, se aleja de ti porque considera que no le has prestado la suficiente atención.

Capricornio en el amor

Si tienes pareja, tendrás que asumir que va a ceder ante las imposiciones de otras personas con las que crea ciertos compromisos.