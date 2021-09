Horóscopo de hoy Capricornio jueves 23 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de septiembre 2021.

Capricornio y los ángeles

Uno de los sentimientos más negativos que una persona puede llevar consigo es la culpa. Los ángeles te envían este mensaje porque desean que prestes especial atención a todo lo que te haga lamentarte por algo y te carga de un lastre emocional negativo.

Es necesario señalar que la sensación de culpa y de la de responsabilidad son dos cosas separadas, y que deben ser diferenciadas. Si piensas lógicamente, no tienes nada que lamentar, si no puedes cambiar nada del pasado, no es más que un desperdicio de energía pensar en ello de modo que te sientas culpable. Sentirse mal por cosas pasadas, te hace perder tu tiempo y energía, y destruye el presente, que es lo único que importa.