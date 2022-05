Horóscopo de hoy Capricornio sábado 14 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en el trabajo

Si hay algo que no te guste en el trabajo, no dejes de decirlo, evita librar batallas inútiles que no te benefician en nada. El azar te dará una agradable sorpresa, tus intuiciones suelen ser reveladoras.

Horóscopos y predicciones para el mes de mayo de 2022.

Capricornio en el dinero

Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo. No le cuentes tus secretos a cualquiera, te podrías llevar un disgusto.