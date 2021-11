Horóscopo de hoy Capricornio sábado 6 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

No hay nada que temer en este día, si estás pensando en una solución inmediata para todo un problema que tienes, entonces no lo pienses dos veces, porque ya va a pasar el momento de darte cuenta que las cosas a veces no sanan fácilmente, pero si les das tiempo pasarán.

Capricornio en el amor

Las peleas en la pareja siempre son solucionables cuando hay amor entre ambos, no dudes que todo lo que han vivido juntos

siempre servirá para que ambos puedan darse cuenta de lo mucho que tienen y lo que pueden vivir desde ahora cuando se

solucionen los conflictos.