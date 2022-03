Horóscopo de hoy Capricornio viernes 18 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en el amor

No arriesgues tu corazón y tu estabilidad emocional por cualquier persona, recuerda muy bien que las cosas a veces duelen, sobre todo en el amor cuando no tenemos la capacidad de que todo sea un poco más tranquilo y mejor, pero no te preocupes, todo estará bien, porque estás decidiendo por lo que más te importa.

