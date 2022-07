Horóscopo de hoy domingo 10 de julio de 2022 con Padme Vidente

Aries: Es un buen día para sincerarse y reconocer porque rondas a esa persona. ¿Tienes un interés real en ella… o sólo te dejas llevar por lo que te parece una jugada segura? Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Ese cansancio no es fruto de tu trabajo y de las tareas que emprendes día tras día. Es la forma en que tu cuerpo te demanda atención. Hay que atenderlo, pero no con descanso, sino con espacios abiertos, verde y agua. Hay que dejar los espacios urbanos para que tu organismo se recargue de esa energía que necesitas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Puedes decir lo que piensas en presencia de la persona que te interesa, pues de otra manera te obliga a exhibir un rostro que no es el tuyo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Hoy, como otros días, te lamentas de que esa persona no parezca saber de tu existencia. En lugar de lamentarte, es un día para preguntarse porqué se han dado así las cosas. Esa falta de seguridad en ti mismo es tu mayor enemigo para ser amado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: La buena salud no es un acto de suerte, sino el resultado de una gran disciplina y de trabajo duro. Es hora de que recuperes esas buenas prácticas, y que dejes de estar tendido en la cama preocupado por cosas que no acaban de suceder. Acción antes que tristeza, vida antes que inmovilidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Deja de empujar para que las cosas pasen. Si en el amor no hay naturalidad sencillamente no sucede. Tienes que dejar que las cosas pasen por sí mismos, pues ello estriba la magia del enamoramiento. Ni regalos ni cenas ni insistencias van a obra esa magia. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos mes de julio 2022

Escorpio: Hay que saber distinguir aquello que se nos dice de aquello que nosotros creemos que se nos ha dicho. Te has creado todo un planeta por algo que creíste escuchar. Sin duda la fuente de esas palabras no te tiene la mejor voluntad, pero es mejor ir libre de esa negatividad. No la atraigas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Has tenido un sueño intenso, lleno de olores y sabores, de texturas, en el que has visto a una persona que no conoces, y que te embrujada con su mera presencia. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: No se puede resolver el paso del tiempo, pero un cuerpo cuidado es un cuerpo que siempre se ve joven. Hoy haz todo lo que debes para que el mañana te encuentre en una sola pieza. Aliméntate mejor hidrátate, haz una rutina de ejercicios y, sobre todo, respeta tus horas de descanso. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Eres parte de un todo sagrado, del que involucra a la vida y a las fuerzas del Destino. De modo que no puedes sentirte a merced de un azar amenazante. Hay fuerzas que cuidan de ti, hay personas que miran por ti y sueños que debes cumplir. No eres una isla a su suerte en el vasto mar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Psicis: La paciencia en que todos tus proyectos se cumplirán debe ser primordial en tu vida. Esta paciencia deberá estar siempre acompañada de trabajo duro. Ve tu horóscopo completo aquí...