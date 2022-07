Horóscopo de hoy Acuario domingo 10 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Acuario en el amor

Los astros señalan que hoy debes valorar los dones que tu pareja suma a tu vida. Das por sentadas sus cualidades, pero no valoras la manera en que ha influido positivamente en tu vida. Y eso no solo es ingrato. Además, te impide sacar partido de su valor. Y es que cuando tu encuentras apenas la llave, ella ya ha traspasado el umbral.La belleza atrae, pero son otras las cosas que nos mantienen juntos en el amor. Cierta manera de comprender y enfrentar la vida, cierto modo de valorar a las personas… De modo que no vayas tras esa persona si solo te ves atraído por su físico. Esa dimensión de las personas nunca es suficiente.