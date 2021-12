Horóscopo de hoy Escorpio domingo 5 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

Observa bien a quien tienes como amigos o compañeros, alguno de ellos intentará engañarte o te oculta algo. Al fin has cumplido con tus metas, has llegado al final del camino. Termina una etapa de esfuerzo y trabajo duro provechoso. Es hora de recoger los éxitos de tu perseverancia y paciencia. Has cumplido con tus objetivos..

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Escorpio en el amor

En el terreno sentimental vivirás una etapa de pasión desenfrenada donde no tendrá cabida el amor ni cualquier tipo de sentimiento.