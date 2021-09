Horóscopo de hoy Escorpio lunes 20 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de septiembre 2021.

Escorpio en el amor

Esperas comprensión y cariño, pero no exteriorizas tus emociones, hoy comprenderás que si no comunicas tus sentimientos, no puedes exigir, gracias a ello, serás más demostrativo.

Tus sentimientos son fuertes y estables, pero tu actitud reservada provoca inseguridad en el ser amado, déjate llevar por lo que sientes y tu felicidad será completa.



Escorpio en el trabajo

La llegada de un nuevo compañero te impulsará a esforzarte más.

Color de la semana: violeta.