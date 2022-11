Horóscopo de hoy Escorpio martes 01 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.

Tus antepasados te dicen.

” Siempre me ha encantado aprender, y a veces pensé que lo sabía todo. Pero ahora que estoy más allá del mundo físico tridimensional, me sorprende estar aprendiendo cómo funciona realmente todo en este hermoso y perfecto universo. Incluso ahora, no puedo comprender completamente todo el plan de Dios. Pero sí veo la foto más grande... y es increíble!” Tú y yo somos mucho más de lo que nunca soñamos.