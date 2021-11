Horóscopo de hoy Escorpio martes 16 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Escorpio en el amor

¿Quién habla en tu nombre siempre? Tu pareja. ¿Quién debe hablar en el suyo, siempre? Tú, y sin dudarlo. Es probable que esta ocasión te hayas dado cuenta de que tu pareja no tiene la razón en todo, sin embargo, la debes apoyar porque vivirá momentos difíciles.

Te gusta que la risa y la alegría sean tus cartas de presentación. Has descubierto, que esa persona que te atrae, se siente más cómoda en la formalidad. ¿Ese es un choque que no tiene solución? La tiene, pero requiere de una paciencia y una paz de las que no siempre vas a disponer.