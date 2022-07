Horóscopo de hoy Escorpio martes 19 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Escorpio en el amor

El siete de espadas te habla de la importancia de no engañarte a ti mismo ni a los demás. Te pide ser muy honesto y hacer conciencia de ese lado tuyo que aún no te atreves a mostrar por considerarlo equivocado o peligroso. Cuando no te asumes por completo, te fragmentas; muestras unas cartas, pero escondes otras.