Horóscopo de hoy Escorpio viernes 16 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

Rompe con tus prejuicios en los próximos días y deja de suponer que ciertas cosas no son para ti. Te comparto dos ejemplos: ‘no soy buena para los negocios’ o ‘ninguna pareja me tomará en serio’. Esto es completamente falso. Por consiguiente, no asumas nada e inténtalo. ¡Te sorprenderás gratamente! Sí, recuerda que lo que te digas, crea tu realidad.