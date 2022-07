Horóscopo de hoy Escorpio viernes 22 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

Recuerda tienes el apoyo del reino angélico en este momento sobre las decisiones que has estado tomando, te has sentido indecis@ en algunas áreas de tu vida, los ángeles te dicen que quedes tranquil@, ya que estas bajo la guía correcta y están apoyándote para enfrentar cualquier situación o preocupación que se te presente, los ángeles quieren que te des cuenta que no estás sol@ te están ayudando en todas las áreas de tu vida, incluyendo los momentos más difíciles o desafiantes,