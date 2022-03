Horóscopo de hoy Géminis domingo 20 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Géminis en la vida

La primavera es una época llena de energía para realizar los objetivos que te has planteado por mucho tiempo. A la par, tu mente tendrá esa claridad que tanto has estado buscando para discernir entre aquello que te quiere engañar y lo que de verdad te ayudará a futuro. No desesperes si ves que algo no va como querías, ten paciencia y las cosas irán cayendo bajo su propio peso.

Horóscopos y predicciones para el mes de marzo de 2022.

Géminis en el amor

Para el amor, es necesario sacudir un poco la cabeza de las distracciones y los recuerdos negativos. No dejes que experiencias pasadas te frenen de enamorarte nuevamente y, si es necesario, deja ir todo lo que mantienes guardado dentro tuyo con un llanto. Verás luego que tu mundo está repleto de posibilidades.