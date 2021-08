Horóscopo de hoy Géminis lunes 16 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de agosto 2021.

Géminis en el dinero

Una persona que creías no volver a ver, puede aparecer reclamando un dinero que le debes.

No te adelantes a los hechos, si estás esperando el resultado de alguna beca o apoyo al que te has postulado, para realizar tu trabajo o estudio, no te sientas seguro de que ya lo has ganado, es mejor tener varias opciones.

Géminis en la familia

Es un mal día para hacer juntas familiares relacionadas con temas hereditarios o de dinero. Intenta cambiar esta instancia de decisiones importantes para otro momento, si es algo inevitable,

Color de la semana: verde menta.