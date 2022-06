Horóscopo de hoy Géminis miércoles 15 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Géminis en la vida

Sabes de sobra lo que te conviene. Actúa en consecuencia con tus ideas y no dejes que ciertas personas te digan lo que tienes que hacer, como suele pasar a diario. No necesitas que nadie te cargue de su mala vibra. Concéntrate en un asunto que tienes apartado desde hace un tiempo porque te has dedicado a diario a otros menesteres. Es un proyecto que te interesa mucho hacer progresar porque te puede reportar buenos beneficios. Prepáralo todo para poder empezar a actuar desde mañana mismo.

