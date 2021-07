Horóscopo de hoy Géminis miércoles 28 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Géminis en la vida

Mercurio ingresa en Leo. Júpiter ingresa en Acuario. La Luna está en Aries. Un día para que puedas hacer y deshacer a tu antojo. Por un lado, reina tu vida con muchas ideas que te colmen de acción laboral, y por el otro, descarta lo que no te sume sabiendo hacia dónde vas. ¿Qué quiere la vida de nosotros? ¿Y qué queremos nosotros de la vida? ¿Nos entiende? ¿La entendemos nosotros a ella? ¿Qué es la vida sin nosotros? ¿Qué somos nosotros sin la vida? Estas preguntas no son fáciles de responder. Pero lo que sí sabemos con certeza es que no hay mayor regalo que el de la existencia. Y apreciar ese regalo solo aumenta su valor. Si tienes la sensación de que la vida no te está dando lo que buscas, prepárate para un cambio. Si bajo la influencia del Sol estás buscando lo correcto, hay muchas posibilidades de que lo encuentres.

Tu número de la suerte: 569