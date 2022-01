Horóscopo de hoy Géminis sábado 1 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Géminis y los Ángeles

Para iniciar el año, tu Ángel de la Guarda menciona que un ser querido que ya no está en el mundo terrenal, te envía un mensaje: te dice que lo dejes ir y que no sientas tristeza por no verlo, pues ahí está a pesar de que su cuerpo dejó de funcionar. Es importante que le sonrías y lo envuelvas en luz dorada.

Horóscopos y predicciones para el mes de enero de 2022.