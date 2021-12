Horóscopo de hoy Géminis sábado 4 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en la salud

Tu salud no se encuentra bien. Vivirás momentos en los cuales la fatiga, el cansancio y la enfermedad harán mal a tu día.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Géminis en el trabajo

Tu trabajo se verá afectado, ya que al no encontrarte bien, no rendirás lo suficiente. No quiere decir que tus dolencias sean solo físicas, puede indicar cansancio mental y agotamiento. Deberás cuidarte y recuperarte. Límpiate con café y sal, aprovecha la energía del eclipse en Sagitario.