Horóscopo de hoy Géminis viernes 17 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Géminis en el amor

La esperanza en lo referente al futuro del amor es lo que recuperarás. Las cosas con tu pareja no estaban bien y por eso ambos decidieron darse un tiempo para descubrir cuáles eran sus verdaderos sentimientos. La separación te dolió muchísimo pero con el tiempo te resignaste a que nunca más estarías con la persona que amabas. No obstante, durante los próximos días retomarás el contacto con tu ex pareja y sentirás que todavía hay esperanzas para ustedes.